Киев не будет расторгать договор о сотрудничестве с РФ – Геращенко

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Киев не намерен денонсировать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, заявила в понедельник первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Ранее в понедельник вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид в ходе заседания согласительного совета глав парламентских фракций и комитетов выразила мнение о необходимости разорвать договор.

"Очень странно было услышать представителей оппозиции, которые призывают разорвать государственный договор про дружбу с РФ. Слово в слово сейчас говорит Госдума РФ. Мы должны требовать от РФ вернуться в нормы международного права и выполнять закон, в том числе и договор про дружбу, который признает территориальную целостность, суверенитет Украины и уважение наших границ в международно-признанных границах. А это Донбасс и Крым. Оппозиция призывает первыми выйти из этого закона для того, чтобы не действовало никакое право и мы подарим Донбасс и Крым… Мы на это не пойдем", — заявила Геращенко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") ранее предложил денонсировать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной является основополагающим документом российско-украинских отношений. Документ предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".