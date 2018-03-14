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    Экономика

    Кабмин одобрил проект об упрощении условий ведения бизнеса

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    Правительство одобрило законопроект, призванный упросить условия ведения бизнеса в Украине. По словам Степана Кубива, экономика страны "требует капитальных инвесторов".
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров одобрил проект закона, призванный упросить условия ведения бизнеса в стране, что позволит повысить позиции Украины в рейтинге Doing Business, сообщила в среду пресс-служба Минэкономики.

    Для приобретения силы закона проект должна принять Верховная Рада и подписать президент.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины
    Взаимный испуг. О встрече Порошенко с бизнесменами

    Ранее в январе президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме в Давосе заявил, что Украина в скором времени войдет в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business Всемирного банка. На сегодня Украина занимает в нем 76 строчку.

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    "Экономика Украины требует капитальных инвесторов, украинский бизнес — облегчения условий деятельности. Именно этого мы пытаемся достичь через изменения, которые предлагает законопроект", — прокомментировал решение правительства первый вице-премьер Украины, глава Минэкономики Степан Кубов, которого цитирует пресс-служба.

    В частности, документ предлагает отменить паевой взнос в развитие инфраструктуры населенного пункта, который, по данным Минэкономики, сегодня фактически выступает налогом на инвестиционную деятельность и создает существенные барьеры для ведения бизнес-деятельности. Также законопроект усиливает защиту прав миноритарных акционеров путем установления ограничений и ответственности мажоритарных акционеров за злоупотребление своими правами, что должно позволить предприятиям легче привлекать инвестиции. Кроме того, проект упрощает процедуру присвоения адреса объекту строительства, что позволит сократить ожидание инвестором присвоения объекту почтового адреса.

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