Кабмин одобрил проект об упрощении условий ведения бизнеса

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров одобрил проект закона, призванный упросить условия ведения бизнеса в стране, что позволит повысить позиции Украины в рейтинге Doing Business, сообщила в среду пресс-служба Минэкономики.

Для приобретения силы закона проект должна принять Верховная Рада и подписать президент.

Ранее в январе президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме в Давосе заявил, что Украина в скором времени войдет в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business Всемирного банка. На сегодня Украина занимает в нем 76 строчку.

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"Экономика Украины требует капитальных инвесторов, украинский бизнес — облегчения условий деятельности. Именно этого мы пытаемся достичь через изменения, которые предлагает законопроект", — прокомментировал решение правительства первый вице-премьер Украины, глава Минэкономики Степан Кубов, которого цитирует пресс-служба.

В частности, документ предлагает отменить паевой взнос в развитие инфраструктуры населенного пункта, который, по данным Минэкономики, сегодня фактически выступает налогом на инвестиционную деятельность и создает существенные барьеры для ведения бизнес-деятельности. Также законопроект усиливает защиту прав миноритарных акционеров путем установления ограничений и ответственности мажоритарных акционеров за злоупотребление своими правами, что должно позволить предприятиям легче привлекать инвестиции. Кроме того, проект упрощает процедуру присвоения адреса объекту строительства, что позволит сократить ожидание инвестором присвоения объекту почтового адреса.