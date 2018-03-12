Порошенко подписал важный для бизнесменов закон

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КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко 12 марта подписал закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Глава государства подписал документ во время встречи с представителями бизнеса.

Напомним, парламент принял закон об ООО 6 февраля.

Согласно законопроекту, стоимость доли общества с ограниченной ответственностью устанавливается по состоянию на день перед собранием участников общества, где было принято решение об исключении участника из общества.

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В переходных положениях законопроекта содержится также положение о принудительном выкупе доли участником.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается определить порядок создания, деятельности, прекращения обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью.

Кроме того, законопроектом предусмотрено регулирование нового для Украины инструмента, которым являются корпоративные договоры, известные в международной практике под названием "shareholder agreements".

Также отменяется ограничение на количество участников общества и требование указывать в уставе размер уставного капитала, перечень участников общества, а также его юридический адрес.

Участникам обществ с ограниченной ответственностью обеспечивается значительное пространство для урегулирования своих отношений с помощью договоров в части осуществления полномочий.

Также установлено общее правило о внесении участниками вкладов не позднее 6 месяцев со дня государственной регистрации общества. Это правило учитывает случаи, когда, например, участники обязуются внести имущество, которое не может быть внесено сразу, или когда такое внесение нецелесообразно.

Ранее сообщалось, что почти 70% предпринимателей начисляют зарплату своим работникам с нарушениями. Так, например, при проверке Государственная фискальная служба выявила 130 нанятых сотрудников, которые работали без оформления. При этом существует разрешение Кабмина инспекторам труда без предупреждения проходить в любые помещения предприятия по жалобе работников.