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    Транзиту газа ничего не угрожает - Порошенко

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (708)

    (обновлено: )575011
    Глава государства уверен, что контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" не будет разорван. При этом Порошенко считает, что Россия применяет механизм политического давления.
    Петр Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил об уверенности, что газовые контракты "Нафтогаза" и "Газпрома" не будут разорваны, и транзиту ничего не угрожает.

    "Мы уверены, что контракт не будет разорван, я уверен, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз твердо подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, Российская Федерация и "Газпром" в очередной раз продемонстрировали, что как только наступает холод, применяют поставки газа как механизм политического давления", — сказал Порошенко в ходе совещания по ситуации в энергетическом секторе Украины в пятницу.

    Петр Порошенко
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    "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Глава украинской компании Андрей Коболев позже сообщил, что в период с 1 по 4 марта в Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.

    В пятницу Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов.

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