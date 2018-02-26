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    Экономика

    На семерых поляков зарегистрированы 12,5 тысячи авто, ввезенных в Украину

    (обновлено: )36410
    Жители приграничного польского региона бьют все рекорды по владению авто, на одного из них записано 3500 машин. По сути, они участвуют в схеме завоза в Украину автомобилей на еврономерах.
    Автомобиль с еврономерами
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Семеро жителей львовского Перемышля являются официальными владельцами 12500 автомобилей, ввезенных в Украину, сообщают польские СМИ.

    Еврономера с литовской регистрацией
    Фото "Культорометр"
    А время идет... Что ждет владельцев авто на еврономерах?

    Жители приграничного польского региона бьют все рекорды по владению авто, на одного из них записано 3500 машин. По сути, они участвуют в схеме завоза в Украину автомобилей на иностранной регистрации.

    "Это результат действий украинцев, которые платят полякам, чтобы стать совладельцами их автомобилей", — говорится в материале телеканала TVN24. За такие услуги поляки получают от украинцев от 100 до 500 злотых (750 — 3750 гривен).

    "Польские правила позволяют это. Поэтому если к нам обращается человек с просьбой регистрации транспортного средства и имеет необходимые документы, мы не можем ему отказать", — пояснил телеканалу представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле Веслав Юркевич.

    Используя иностранную регистрацию, украинцы могут ездить в Украине на законных основаниях, но не должны платить высокие пошлины за импорт. Лучше всего "новое украинско-польское сотрудничество" видно возле пункта пропуска в Корчове.

    "За час через пункт пропуска проходят 80 автомобилей, из которых 60 зарегистрированы на польско-украинских совладельцев", — пояснила представительница отдела пограничной службы Польши в Бещадах Эльжбета Пикор.

    "Пользуясь неблагоприятной ситуацией у украинцев, некоторые поляки создали настоящие предприятия, которые ежегодно приносят сотни тысяч злотых", — сообщает издание.

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