На семерых поляков зарегистрированы 12,5 тысячи авто, ввезенных в Украину

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Семеро жителей львовского Перемышля являются официальными владельцами 12500 автомобилей, ввезенных в Украину, сообщают польские СМИ.

Жители приграничного польского региона бьют все рекорды по владению авто, на одного из них записано 3500 машин. По сути, они участвуют в схеме завоза в Украину автомобилей на иностранной регистрации.

"Это результат действий украинцев, которые платят полякам, чтобы стать совладельцами их автомобилей", — говорится в материале телеканала TVN24. За такие услуги поляки получают от украинцев от 100 до 500 злотых (750 — 3750 гривен).

"Польские правила позволяют это. Поэтому если к нам обращается человек с просьбой регистрации транспортного средства и имеет необходимые документы, мы не можем ему отказать", — пояснил телеканалу представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле Веслав Юркевич.

Используя иностранную регистрацию, украинцы могут ездить в Украине на законных основаниях, но не должны платить высокие пошлины за импорт. Лучше всего "новое украинско-польское сотрудничество" видно возле пункта пропуска в Корчове.

"За час через пункт пропуска проходят 80 автомобилей, из которых 60 зарегистрированы на польско-украинских совладельцев", — пояснила представительница отдела пограничной службы Польши в Бещадах Эльжбета Пикор.

"Пользуясь неблагоприятной ситуацией у украинцев, некоторые поляки создали настоящие предприятия, которые ежегодно приносят сотни тысяч злотых", — сообщает издание.