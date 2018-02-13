Обнародовано распоряжение о создании "Национальной угольной компании"

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины обнародовал решение о создании ГП "Национальная угольная компания". Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.

Как отмечается, компания образуется путем реорганизации — объединения ряда госпредприятий угольной отрасли.

"Таким образом, образование нового государственного предприятия позволит оптимизировать структуру угледобывающих предприятий путем создания единого юридического лица, сконцентрировать трудовые и материальные ресурсы, достигнув их высокой эффективности и обеспечив публичность и прозрачность работы угледобывающих предприятий", — говорится в документе.

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Кабмин рассчитывает, что создание Национальной угольной компании позволит начать процесс реформирования угольной отрасли путем оптимизации непрофильных активов угледобывающих предприятий и ускорение темпов подготовки шахт к приватизации. В состав компании войдет 19 госпредприятий.

Правительственный портал Распоряжение о создании ГП "Национальная угольная компания"

Ранее вице-премьер по вопросам энергетики Владимир Кистион сообщал, что в компанию войдут 33 шахты.

"Это позволит формировать единую государственную политику: проводить централизованные закупки, экономить на административном аппарате угольных объединений 1,5 млрд грн", — сказал он в комментарии "Экономической правде".

Ранее сообщалось, что семь европейских компаний заинтересованы участвовать в консорциуме по управлению украинской ГТС.