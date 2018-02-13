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    Обнародовано распоряжение о создании "Национальной угольной компании"

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    Кабмин рассчитывает, что создание ГП "Национальная угольная компания" позволит начать процесс реформирования угольной отрасли путем оптимизации непрофильных активов угледобывающих предприятий.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины обнародовал решение о создании ГП "Национальная угольная компания". Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.

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    Как отмечается, компания образуется путем реорганизации — объединения ряда госпредприятий угольной отрасли.

    "Таким образом, образование нового государственного предприятия позволит оптимизировать структуру угледобывающих предприятий путем создания единого юридического лица, сконцентрировать трудовые и материальные ресурсы, достигнув их высокой эффективности и обеспечив публичность и прозрачность работы угледобывающих предприятий", — говорится в документе.

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    Кабмин рассчитывает, что создание Национальной угольной компании позволит начать процесс реформирования угольной отрасли путем оптимизации непрофильных активов угледобывающих предприятий и ускорение темпов подготовки шахт к приватизации. В состав компании войдет 19 госпредприятий.

    Правительственный портал
    Распоряжение о создании ГП "Национальная угольная компания"

    Ранее вице-премьер по вопросам энергетики Владимир Кистион сообщал, что в компанию войдут 33 шахты.

    "Это позволит формировать единую государственную политику: проводить централизованные закупки, экономить на административном аппарате угольных объединений 1,5 млрд грн", — сказал он в комментарии "Экономической правде". 

    Ранее сообщалось, что семь европейских компаний заинтересованы участвовать в консорциуме по управлению украинской ГТС. 

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