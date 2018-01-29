Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на офис СПЖ

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса и связанного с незаконным проникновением в офис организации "Союз православных журналистов". Об этом 29 января на пресс-конференции сообщил управляющий партнер адвокатского бюро "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий.

"Думаю, в дальнейшем эта ситуация должна иметь свое развитие в части квалификации действий по ст. 171 УК Украины — это препятствование законной деятельности журналистов", — убежден адвокат.

В то же время старший партнер юридической фирмы Сергей Ковалев, комментируя события 25 января, когда активисты организации "С14" пришли в офис "Союза православных журналистов" отметил, что такие действия националистов — "явное самоуправство".

"Люди зашли в чужой офис, не спросив разрешения. Более того, когда полиция приехала, еще около 15 минут представители С14 продолжали издевательски цинично высказывать свои претензии, не покидая помещения. И покинули его не под правомерным воздействием полиции, а только потому, что у них закончились запланированные аргументы. Это явное и чистое самоуправство, как минимум, я считаю. Я не хочу, чтобы завтра из-за бездействия полиции ко мне в офис, или домой приходили подобные ребята и рассказывали в нецензурной хамской форме как мне жить и как мне думать", — заметил адвокат.

В минувший четверг, 25 января, в офис СПЖ ворвались около 20 человек в балаклавах с символикой националистической организации С14 и заблокировали работу редакции. Как сообщили в издании, около часа они провоцировали конфликт и оскорбляли журналистов. Позже в СПЖ заявили, что в ходе налета из офиса пропал жесткий диск с данными.