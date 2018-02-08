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    Политика

    Рада одобрила уголовное наказание за склонение к суициду через соцсети

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    За доведение до самоубийства или до попытки самоубийства законом предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.
    Заседание Верховной Рады Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Парламент Украины принял закон, которым предлагается ввести уголовную ответственность за содействие совершению самоубийства, в том числе через социальные сети, такое решение на заседании в четверг поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Психолог Наталья Кухтина
    rosa-tv.com
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    Документ еще должен подписать президент Украины, закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

    За доведение до самоубийства или до попытки самоубийства законом предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

    В последнее время в социальных сетях распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних.

    По информации авторов закона, Украина входит в десятку стран с наивысшим уровнем самоубийств. Ранее привлечь к уголовной ответственности подозреваемого было невозможно из-за отсутствия в Уголовном кодексе Украины ответственности за действия, которые побудили человека совершить самоубийство. Депутаты в пояснительной записке к документу отмечали, что учитывая мировую тенденцию к росту преступности в Интернете и появлению нового способа доведения до самоубийства, необходимо внести изменения в уголовное законодательство Украины.

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