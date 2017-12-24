МИД Украины: суицидальная стратегия убийственного уничтожения

Павел Рудяков, эксперт

К своему профессиональному празднику – Дню дипломатической службы (он, как известно, отмечается в Украине ежегодно 22 декабря) и к концу 2017 года отечественная дипломатия подходит в состоянии, далеком и от идеального, и даже от более-менее удовлетворительного.

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В сфере внешней политики о каких-то особых достижениях давно не слышно, всевозможные же конфузы, скандалы, конфликты сыпались со всех сторон, как из рога изобилия.

Неизбалованные дипломатическими достижениями мы могли бы причислить к таковым новую резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму да визит президента Польши Анджея Дуды в Харьков, который удалось спасти от срыва. Настойчиво подаваемые у нас как большая и безусловная победа выводы Венецианской комиссии по поводу нового закона "Об образовании" относить к успехам, конечно, нет оснований. Если называть вещи своими именами, то они – щелчок по носу Киеву в лице как профильного ведомства – Министерства образования и науки, так и Министерства иностранных дел, предполагающий, к тому же, не только декларативную, но и практическую реакцию Украины в виде (не)исполнения предложенных рекомендаций.

Есть еще, правда, ставшая едва ли не вечной у нас тема продления и ужесточения разного рода санкций Запада во главе с США против России. Санкции остаются, получается, что мы – молодцы. Тут, однако, далеко не все так просто, однозначно и прозрачно. Когда санкционный режим только вводился, в Киеве в целом и в Министерстве иностранных дел в частности искренне радовались этому факту, почему-то полагая, что, благодаря этому, удастся быстро поставить Москву на колени. Что российская экономика рухнет, Кремль станет сговорчивее и вынужден будет принять диктуемые ему условия. Киев, следовательно, одержит победу в украинско-российском конфликте. Не так сталося, як гадалося. Санкции есть, а эффекта, который от них ждали, нет. Ни политического, ни экономического, ни, на худой конец, символического. Чьи – их или наши – социально-экономические потери от антироссийских санкций более значительны, кто – мы или они – несет больший урон сразу не определить. Практически все макроэкономические показатели в России, пребывающей под санкциями, выглядят, мягко говоря, не хуже, чем в Украине, под санкциями не пребывающей. Заметно не хуже.

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Список разного рода неудач и разочарований на дипломатической ниве куда весомее, чем список достижений и успехов. Отношения с ближайшими соседями зашли в тупик. Будапешт прессует Киев с такой настойчивостью и в таком тоне, что может показаться, что речь идет о хозяине и его слуге. Украинско-польские отношения даже после посещения президентом Дудой Харькова и успокоительных реляций по итогам визита остаются там, где они были до него: в стадии "холодного мира", грозящей в любой момент взорваться очередным раундом "горячего наступления" Варшавы на Киев. Не ладится с Сербией. Остались в прошлом выпады посла в Белграде, однако, осадок от них остался. Итоги нашего дипломатического демарша, увы, мягко говоря, не впечатляют. Сербия в ООН голосует против украинской резолюции по Крыму. Президент Александр Вучич во главе огромной делегации летит в Москву к Владимиру Путину, где сербы подписывают целый ряд важных документов, объявляя о визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 21-22 февраля в Белград. На Донбассе появляется новая группа сербских бойцов. Это отмечают, комментируя в резкой форме наши СМИ, что не остается незамеченным в Белграде. Градус обид и претензий продолжает повышаться. И так далее, и тому подобное.

По сути, имеет место ситуация, в которой МИД работает практически вхолостую, получая в качестве результата своей работы не налаживание и отлаживание двусторонних и многосторонних отношений с партнерами, а, наоборот, их осложнение, ухудшение, сопровождающееся обострением то ли старых, то ли новых проблем. Скандалы превратились в визитную карточку МИД. Без них редко обходится почти каждое международное мероприятие с участием Украины. Внешняя политика обернулась внешнеполитической истерикой. Из наратива отечественной дипломатии исключены два такие важнейшие, фундаментальные элементы, как диалог и компромисс. "Орлы" Климкина да и сам министр не допускают, похоже, мысли о том, что бывают ситуации, когда стоит, умерив наступательный пыл, уступить партнеру, чтобы он, со своей стороны, уступил в чем-то другом.

Если в том, что происходит в последнее время на польском, сербском, венгерском, на некоторых других направлениях состоит стратегическая линия МИД, то это – стратегия дипломатического самоубийства, чреватая самыми неприятными последствиями. За подтверждениями этого тезиса ходить, увы, далеко не придется. Конфликтно-конфронтационная повестка дня Киева успела надоесть, если не всем, то многим. Отношение к Украине в мире за последний год явно изменилось. К сожалению, в худшую сторону. Возлагать ответственность за это только на МИД не стоит, причины того, что происходит в данной сфере, надо искать во внутренних украинских делах. Вина дипломатов, впрочем, тоже есть. Они, где своими действиями, где, наоборот, бездействием, не сгладили острые углы, а усугубили ситуацию.

В начале декабря, реагируя на бурные события вокруг Национального антикоррупционного бюро, в Государственном департаменте США заявили, что возникла угроза "международной поддержке Украины". В унисон с американцами "рявкнули" поляки. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью газете "Polska The Times" заявил, что Украина своими действиями исчерпала кредит доверия Варшавы. "Мы показали Киеву наше ангельское терпение, – сказал он. – Мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет на наши предложения не было ответа или реакция была негативной". Серия критических в отношении Украины материалов появилась в авторитетных СМИ Германии.

Эволюция настроений относительно Украины и украинской темы в мировом общественном мнении идет в плохом для Киева направлении. Сначала, как все помнят, были безусловная поддержка, солидарность, огромный кредит доверия, казавшийся неисчерпаемым. Затем поддержка сменилась усталостью, на смену которой пришло разочарование. Прежнее доверие к Киеву в Европе и в мире растаяло, как дым. Когда от нас стали требовать не слов, а реальных действий, с которыми мы медлим, возникли и усилились претензии. От разочарования маятник качнулся к раздражению. И, вот, теперь двинулся к критической отметке: к отказу от поддержки, к утрате доверия. Пока что угрозы ограничиваются словами, однако, гарантий того, что их авторы не решат перейти от слов к делу, к нашему сожалению, нет, и быть не может. Дипломатическая стратегия МИД оказалась на поверку самоубийственной. Круг вот-вот замкнется, и тогда на международной сцене наша страна может попасть в весьма незавидное положение.