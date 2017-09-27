Закарпатье: суицид 9-летнего мальчика из-за плохой оценки и непонимания

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РИА Новости Украина

9-летний школьник Э.Я. из Великих Берегов повесился из-за плохой оценки и недоразумения. К таким выводам пришли уголовные эксперты, сообщает венгерское издание Blikk. Перевод публикует Мукачево.net.

В школе мальчик считался одним из лучших учеников. Однако в тот день с ним произошли две неприятности с которыми мальчик не смог справиться. Как оказалось, он получил плохую оценку, а также предупреждение за поведение, ведь передавал во время урока "секретные письма". Учитель пригрозил, что сообщит об этом родителям.

Также предполагают, что у Е. были сложные отношения с другими школьниками. Мальчик был слишком открытым и часто говорил все, что думает, в глаза. Травля со стороны сверстников также могла повлиять на роковое решение.

"Их семья известна всем в Великих Берегах, и мы не понимаем, как это могло произойти. Е. был добрым и воспитанным ребенком, и насколько знаю, хорошо учился в школе. Теперь каждый в селе пытается выяснить, что могло произойти и что это была за проблема, из которой он не нашел выхода", – говорит журналистам местный житель.

Уголовный психолог Йожеф Вейго говорит, что для некоторых слишком чувствительных детей достаточно услышать о себе лишь несколько негативных отзывов, чтобы принять решение, что больше нет причин жить.

"Такая трагедия может иметь несколько причин. В первую очередь, когда взрослые, не прикладая усилий, ожидают от ребенка хороших результатов и оценок. Дети сегодня уже начинают ходить в школу, имея определенные базовые знания — такие как чтение и письмо — и их не обучают бороться за определенную цель, которой они могли бы достичь. Именно поэтому они часто сдаются после первой же неудачи", — говорит психолог.

Йозеф Вейго утверждает, что одна из важнейших задач родителей — это не поднимать слишком высокую планку для ребенка, а дать ему понять, что каждый имеет право на ошибку.

Трагедия стала тяжелым потрясением не только для жителей Великих Берегов. Смерть Е. оплакивают члены его семьи, друзья, одноклассники и члены юношеской футбольной команды "Берегвидейк", членом которой был мальчик.

На странице футбольного клуба разместили видео, в котором вспоминают о Е.