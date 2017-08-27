В США полиция застрелила женщину, угрожавшую совершить суицид - СМИ

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Полицейский отряд спецназа штата Флорида застрелил вооруженную женщину, угрожавшую совершить самоубийство, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В офисе шерифа округа Броуард сообщили, что отряд спецназа города Санрайз прибыл в квартиру 28-летней Кристен Эмбери (Kristen Ambury) в пятницу. У нее было оружие, она угрожала покончить с собой.

Как сообщается в пресс-релизе представителя шерифа Веды Колман-Райт (Veda Coleman-Wright), после того, как женщина перестала выходить на контакт с полицией, спецназ принял решение войти в помещение. Затем было совершено несколько выстрелов, женщина скончалась на месте происшествия. Никто из спецназовцев не пострадал.

Полиция города Санрайз потребовала у офиса шерифа провести расследование инцидента. Представитель шерифа отказалась от дополнительных комментариев.

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