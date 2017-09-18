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    Богомолец сообщила о большом числе суицидов военных после увольнения

    (обновлено: )15320
    По словам Богомолец, на сегодняшний день в базе института судебной психиатрии насчитывается чуть более 100 портретов или анкет тех людей, ветеранов, совершивших суициды.
    Украинский военный
    Facebook Министерства обороны Украины

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В институте судебной психиатрии зафиксировано более 100 суицидов военных после увольнения со службы, сообщила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на пресс-конференции, передает УНИАН.

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    "На сегодняшний день все случаи суицидов — чего никогда ранее не было — в течение последнего года должны регистрироваться в отдельном реестре и эти данные должны быть направлены в институт судебной психиатрии", — заявила Богомолец.

    По ее словам, в реестрах отмечается, сколько времени человек находился на войне, где был на войне, с кем общался, как вел себя, и какими были его поведенческие особенности перед тем, как совершить суицид.

    "На сегодняшний день в базе института судебной психиатрии насчитывается чуть более 100 портретов или анкет тех людей, ветеранов, совершивших суициды", — отметила Богомолец.

    Она сказала, что большинство этих людей еще не достигли 30-летнего возраста: "В большинстве случаев они совершили суицид в состоянии алкогольного опьянения. В большинстве случаев они использовали огнестрельное оружие. В большинстве случаев они не работали".

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