Динамика роста зарплаты военных-участников АТО в Донбассе

С начала боевых действий в Донбассе украинские военные получали в качестве материального обеспечения от государства в лучшем случае каску советского образца, а на форму и бронежилеты солдатам сбрасывались всей Украиной. Зарплаты военных даже в зоне АТО были мизерными: у рядового — 2341 грн, командира взвода — 3801 грн, командира батальона — 5601 грн.

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На тот момент предвыборное обещание президента Петра Порошенко о выплате тысячи гривень в день за участие в АТО так и осталось обещанием. В мае 2014 года Кабмин ввел надбавки за участие в антитеррористической операции. Ее размер стартовал с 3000 грн. Награда выплачивалась пропорционально дням, проведенным в АТО.

И лишь с 1 февраля 2015 года военным назначили боевую тысячу, обещанную Порошенко. За каждый день непосредственных боевых столкновений военные должны были получать 1000 грн. 31 января 2015 года Кабмин принял постановление о выплате вознаграждения военным в особый период и во время проведения АТО.

Согласно постановлению военным были положены выплаты за участие в АТО в размере 100% месячного денежного обеспечения пропорционально дням участия, награды за успешное участие в боевых действиях и уничтожение (захват) военной техники врага. В частности, за успешное выполнение заданий по уничтожению техники предполагалась награда в размере от 12 180 грн — за подбитый военный автомобиль, до 243 600 грн — за боевой корабль первого ранга. Однако многие боцы жаловались, что получить эти деньги было достаточно сложно.