Суицид в Киеве: мужчина прыгнул с моста - соцсети

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Тело мужчины найдено утром во вторник на грузо-пассажирской железнодорожной станции "Киев-Днепровский" в столице.

"ЧП в Киеве: на станции "Киев-Днепровский" найдено тело мужчины. Предварительно, ночью он прыгнул с моста. К сожалению, спасти его не удалось", — сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Киев Оперативный/Facebook, 15 августа 2017

На месте работает следственно-оперативная группа.

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