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    Происшествия

    Суицид в Киеве: мужчина прыгнул с моста - соцсети

    (обновлено: )43
    В соцсетях сообщается, что мужчина прыгнул с моста ночью. Инцидент произошел на железнодорожной станции "Киев-Днепровский". На месте работает следственно-оперативная группа.
    Тело мужчины, найденное на станции Киев-Днепровский в столице
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Тело мужчины найдено утром во вторник на грузо-пассажирской железнодорожной станции "Киев-Днепровский" в столице.

    "ЧП в Киеве: на станции "Киев-Днепровский" найдено тело мужчины. Предварительно, ночью он прыгнул с моста. К сожалению, спасти его не удалось", — сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

    Киев Оперативный/Facebook, 15 августа 2017

    На месте работает следственно-оперативная группа. 

    Ранее в Николаеве повесился молодой парень. Узнав об этом, его девушка спрыгнула с крыши недостроя.

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