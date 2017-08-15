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    ЧП в пригороде Парижа. Водитель протаранил пиццерию после неудачного суицида

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    По данным СМИ, в результате происшествия четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще восемь получили более легкие травмы. Также в результате инцидента погибла девочка-подросток.
    Наезд авто на посетителей пиццерии в пригороде Парижа
    France Info

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Число пострадавших в результате инцидента с автомобилем, въехавшим в здание пиццерии в пригороде Парижа, возросло до 12 человек, передает портал France Info.

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    Ранее сообщалось о восьми раненых.

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    По информации французских СМИ, которые ссылаются на МВД страны, четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще восемь получили более легкие травмы. Также в результате инцидента погибла девочка-подросток.

    Инцидент произошел вечером в понедельник в коммуне Сен-Сор департамента Сена и Марна в столичном регионе Франции. Автомобиль BMW серебристого цвета почти целиком въехал в здание небольшой пиццерии. Отмечается, что на месте инцидента не было обнаружено никаких следов торможения.

    Водитель машины задержан. Сообщается, что несколько дней назад он предпринимал попытку суицида.

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