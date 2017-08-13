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13.08.201707:03
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    Фотоленты

    Кровавый протест ультраправых в Виргинии

    Тема:

    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (13)

    30
    Столкновения в Шарлоттсвилле
    Марш ультраправых в городе Шарлоттсвилл, штат Виргиния
    Полиция Шарлоттсвилля
    Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в Виргинии
    Столкновения в Виргинии
    Полицейский вертолет потерпел крушение близ Шарлоттсвилля
    Два человека погибли при крушении вертолета в Шарлоттсвилле
    Последствия столкновений в Шарлоттсвилле
    Губернатор американского штата Виргиния Терри Макалиф
    Цветы в память о погибшем во время столкновений в Виргинии
    Столкновения в Шарлоттсвилле
    Столкновения в Шарлоттсвилле.
    @ACLUVA
    Марш ультраправых в городе Шарлоттсвилл, штат Виргиния
    Марш ультраправых в городе Шарлоттсвилл, штат Виргиния.
    CNN
    Полиция Шарлоттсвилля
    Полиция Шарлоттсвилля.
    @DailyProgress
    Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в Виргинии
    Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в Виргинии.
    @ACLUVA
    Столкновения в Виргинии
    Столкновения в Виргинии.
    @ACLUVA
    Полицейский вертолет потерпел крушение близ Шарлоттсвилля
    Полицейский вертолет потерпел крушение близ Шарлоттсвилля.
    @DailyProgress
    Два человека погибли при крушении вертолета в Шарлоттсвилле
    Два человека погибли при крушении вертолета в Шарлоттсвилле.
    @DailyProgress
    Последствия столкновений в Шарлоттсвилле
    Последствия столкновений в Шарлоттсвилле.
    @DailyProgress
    Губернатор американского штата Виргиния Терри Макалиф
    Губернатор американского штата Виргиния Терри Макалиф.
    @ACLUVA
    Цветы в память о погибшем во время столкновений в Виргинии
    Цветы в память о погибшем во время столкновений в Виргинии
    @DailyProgress

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    Столкновения в Шарлоттсвилле.

    Мэр американского города Лексингтон, штат Кентукки, Джим Грей распорядился ускорить перенесение двух памятников конфедератам на фоне ожесточенных столкновений ультраправых в Шарлоттсвилле.

    "Я начинаю действовать с целью перенести памятники конфедератам. Мы все тщательно обсудили и выслушали многих наших горожан. Трагические события в Шарлоттсвилле сегодня ускорили объявление, которое я собирался озвучить на следующей неделе", — написал мэр в Twitter.

    Смотрите также: Массовые столкновения в США в ходе марша "белых" националистов

    Он добавил, что во вторник, 15 августа попросит городской совет направить необходимую петицию в комиссию по сохранения памятников культурного наследия штата.

    В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. По официальным данным, в городе в результате различных инцидентов погиб один человек и пострадали еще 34.

    Сторонники ультраправых в Шарлоттсвилле, штат Виргиния, протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

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