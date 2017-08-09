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    Наезд автомобиля под Парижем: ранены шесть военнослужащих - СМИ

    (обновлено: )6
    Наезд произошел около 08.15 утра по местному времени, когда группа военнослужащих покидала казарму. Согласно информации, жизни пострадавших военных ничего не угрожает.
    Скорая помощь во Франции
    Associated Press Thibault Camus

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В парижском пригороде Леваллуа-Перре произошел наезд автомобиля. В результате пострадали шесть военнослужащих. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

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    Как сообщает телеканал BFMTV, инцидент произошел около 08.15 утра по местному времени (09.15 по Киеву), когда группа военнослужащих покидала казарму.

    Жизни пострадавших военных ничего не угрожает.

    Розыски автомобиля продолжаются.

    Ранее сообщалось, что наезд автомобиля на толпу в районе аэропорта Бостона не является терактом, это ДТП. Водитель "перепутал педаль газа и тормоза", в результате наезда пострадали люди, 10 человек отправлены в госпиталь.

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