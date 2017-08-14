Наезд автобуса на толпу в Канаде: место инцидента

В канадском Ванкувере туристический автобус заехал на тротуар и врезался в толпу прохожих. Происшествие случилось около 10.30 утра по местному времени на набережной Canada Place.

Final victim now being taken away. Crews doing chest compressions as they load him into the ambulance #yvr pic.twitter.com/AiOSahb0jx — BreannaKarstensSmith (@BreannaCTV) 13 августа 2017 г.

​В результате инцидента пострадало четыре человека. По данным службы скорой медицинской помощи, два человека были госпитализированы в критическом состоянии, еще двое – в тяжелом.

Автобус принадлежит компании Tancle Vancouver. Пока никаких комментариев компания не дала.