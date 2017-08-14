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    Наезд автобуса на толпу в Канаде: место инцидента

    (обновлено: )8310
    Пятерым пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте ЧП, остальные были доставлены в больницы. Состояние четырех человек оценивается как тяжелое.
    В канадском Ванкувере туристический автобус заехал на тротуар и врезался в толпу прохожих
    cbc.ca

    В канадском Ванкувере туристический автобус заехал на тротуар и врезался в толпу прохожих. Происшествие случилось около 10.30 утра по местному времени на набережной Canada Place.

    ​В результате инцидента пострадало четыре человека. По данным службы скорой медицинской помощи, два человека были госпитализированы в критическом состоянии, еще двое – в тяжелом.

    Автобус принадлежит компании Tancle Vancouver. Пока никаких комментариев компания не дала.

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