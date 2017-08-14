Авто протаранило пиццерию в пригороде Парижа, есть жертвы и раненые

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Один человек погиб, еще восемь получили ранения вечером в понедельник, когда автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции.

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Как передает радиостанция Europe1, инцидент произошел в коммуне Сет-Сор.

Отмечается, что в результате инцидента погибла молодая девушка, многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля был задержан.

Ce que l'on sait de la voiture qui a foncé dans une pizzeria à Sept-Sorts pic.twitter.com/FSa1BfuzC1 — BFMTV (@BFMTV) 14 августа 2017 г.

​Пользователи социальных сетей, ставшие очевидцами инцидента, выкладывают в интернет фотографии, на которых видно, что серебристая BMW полностью оказалась внутри пиццерии Cesena.

На днях сообщалось, что под Парижем грузовик протаранил группу военных.