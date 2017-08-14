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    Авто протаранило пиццерию в пригороде Парижа, есть жертвы и раненые

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    В результате инцидента погибла молодая девушка, многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель серебристого BMW был задержан.
    Автомобиль в пригороде Парижа протаранил пиццерию
    @BFMTV

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Один человек погиб, еще восемь получили ранения вечером в понедельник, когда автомобиль врезался в пиццерию в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции.

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    Как передает радиостанция Europe1, инцидент произошел в коммуне Сет-Сор.

    Отмечается, что в результате инцидента погибла молодая девушка, многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля был задержан.

    ​Пользователи социальных сетей, ставшие очевидцами инцидента, выкладывают в интернет фотографии, на которых видно, что серебристая BMW полностью оказалась внутри пиццерии Cesena.

    На днях сообщалось, что под Парижем грузовик протаранил группу военных.

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