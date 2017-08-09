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09.08.201713:45
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    Фотоленты

    Под Парижем грузовик протаранил группу военных

    (обновлено: )82
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    REUTERS Benoit Tessier
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    Thierry CHAPPÉ / AFP
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    REUTERS Benoit Tessier
    Под Парижем автомобиль наехал на группу военных
    AP Photo/Kamil Zihnioglu

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    Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи с автомобильным наездом на группу военнослужащих в пригороде французской столицы.

    Ранее сообщалось, что расследование инцидента поручено уголовному розыску Парижа и управлению угрозыска департамента О-де-Сен.

    Смотрите также: Столкновение маршрутки с грузовиком в Луцке. Кадры с места ЧП

    Утром в среду автомобиль BMW темного цвета наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle, выходивших из казармы в Леваллуа-Перре. Ранения получили шесть человек, угрозы их жизни нет. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются. Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани заявил, что инцидент, "без сомнения, является обдуманной акцией".

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