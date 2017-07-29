В Африке рухнул украинский грузовой самолет

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщает, что на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air, члены экипажа живы, но получили травмы.

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"Час назад при взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air. Предварительная информация, это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета", — написал он в субботу на своей странице в Facebook.

Юрий Лавренюк/Facebook, 29 июля 2017

При этом Лавренюк добавил, что все члены экипажа живы, ситуация находится под контролем.

Юрий Лавренюк/Facebook Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко отметил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова — пилота на рейсах одной из турецких компаний, который спас жизни пассажиров в Стамбуле во время опасного приземления. Он посадил самолет со 121 пассажиром на борту практически вслепую, поскольку авиалайнер пострадал из-за непогоды.