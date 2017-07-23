наверх
23.07.201721:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Египте спасли 10 человек с терпящей крушение яхты в районе Хургады

    (обновлено: )24
    Армия Египта сообщила, что с судна Freedom, которое стало тонуть из-за неисправности, подняли десять человек - трех членов экипажа и семь пассажиров.
    Хургада, на берегу Красного моря.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл – РИА Новости Украина. Военно-морские силы Египта пришли на помощь терпящей бедствие прогулочной яхте у берегов курортной Хургады в Красном море, говорится в заявлении армии Египта, сообщают РИА Новости.

    Задержанный мужчина на территории отеля в Египте, где убили двух украинок
    alriyadh.com
    Египетские СМИ: есть три причины резни на пляже в Хургаде

    По имеющейся информации, судно Freedom из-за неисправности стало тонуть в четырех морских милях от берега в районе Хургады.

    После получения сигнала бедствия к яхте было направлено спасательное судно МВФ Египта.

    На борт подняли десять человек — трех членов экипажа и семь пассажиров.

    Египетские военные отмечают, что на берегу всем спасенным оказали медицинскую помощь. О том, гражданами каких стран были пассажиры яхты и члены экипажа, не сообщается.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Виктор Муженко
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Автомобиль скорой помощи
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Тушение пожара. Архивное фото
    Непогода в Украине: жара и пожары