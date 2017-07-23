В Египте спасли 10 человек с терпящей крушение яхты в районе Хургады

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости Украина. Военно-морские силы Египта пришли на помощь терпящей бедствие прогулочной яхте у берегов курортной Хургады в Красном море, говорится в заявлении армии Египта, сообщают РИА Новости.

По имеющейся информации, судно Freedom из-за неисправности стало тонуть в четырех морских милях от берега в районе Хургады.

После получения сигнала бедствия к яхте было направлено спасательное судно МВФ Египта.

На борт подняли десять человек — трех членов экипажа и семь пассажиров.

Египетские военные отмечают, что на берегу всем спасенным оказали медицинскую помощь. О том, гражданами каких стран были пассажиры яхты и члены экипажа, не сообщается.