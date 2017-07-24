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    Полиция и ГСЧС не подтверждают крушение самолета под Харьковом

    (обновлено: )12310
    По словам представителя Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, на место возможного падения, указанное заявителем, отправили несколько пожарных расчетов и вертолет. Однако никаких признаков крушения обнаружено не было.
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    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Информация о крушении транспортного самолета в Харькове не соответствует действительности. Об этом сообщает местное издание Status quo со ссылкой на помощника начальника Главного управления Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области Игоря Лупандина.

    Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в понедельник около 14:30 под Харьковом упал небольшой транспортный самолет.

    По его словам, на место возможного падения, указанное заявителем, отправили несколько пожарных расчетов и вертолет. Однако никаких признаков крушения обнаружено не было.

    В ГУ Нацполиции в области также сообщили, что информация о падении транспортного самолета не подтвердилась.

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