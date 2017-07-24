Полиция и ГСЧС не подтверждают крушение самолета под Харьковом

Полиция Прикарпатья Крушение самолета на Прикарпатье: неудачная посадка на пастбище Информация о крушении транспортного самолета в Харькове не соответствует действительности. Об этом сообщает местное издание Status quo со ссылкой на помощника начальника Главного управления Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области Игоря Лупандина.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в понедельник около 14:30 под Харьковом упал небольшой транспортный самолет.

По его словам, на место возможного падения, указанное заявителем, отправили несколько пожарных расчетов и вертолет. Однако никаких признаков крушения обнаружено не было.

В ГУ Нацполиции в области также сообщили, что информация о падении транспортного самолета не подтвердилась.