Герои Турции. Как украинский экипаж вслепую посадил самолет в Стамбуле

Украинский пилот Александр Акопов стал героем в Турции, посадив самолет со 121 пассажиром на борту практически вслепую, сообщил пользователь Александр Лунгул.

По его словам, наблюдавшие за посадкой в экстремальных условиях были уверены, что самолет просто упадет, крича на турецком "Он не сядет, не сядет". А после удивительной посадки пилоты приходили к украинскому герою на борт пожать руку.

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"В Стамбуле был ураган и град с куриное яйцо. Самолет турецкой компании "Atlasglobal", пилотируемый украинскими пилотами, попал в град. В результате стихии полностью разбило кок, передние стекла очень пострадали, автопилот, автотраст, "Direct low". Капитан посадил в слепую, создал кренчик и смотрел только через форточку, не открывая ее. Когда он посадил самолет, аплодировал весь перрон аэропорта" Ататюрк", — написал Лунгул на своей странице в Facebook.

facebook.com/oleg.lungul.96 Украинские пилоты вслепую посадили побитый градом самолет

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий уточнил, что на борту самолета под управлением Александра Акопова находились 121 пассажир и 6 членов экипажа.

facebook.com/oleg.lungul.96 Украинские пилоты вслепую посадили побитый градом самолет

"Рейс Atlas Global вылетал из Стамбула в Эрджан на Северном Кипре и столкнулся с градом и ветром. На высоте около полутора тысяч метров самолету разбило носовую часть и стекло кабины пилотов. Положение было критическим, пилоты полностью лишились обзора. В аэропорту все в отчаянии ожидали катастрофы. Капитан Акопов принял решение возвращаться. Для того, чтобы посадить борт, он наклонил самолет немного набок. Это позволило ему видеть полосу через боковое стекло. Четко сработали и другие члены экипажа, и диспетчеры аэропорта Ататюрка. Это позволило очень точно зайти на посадку. Невероятное мужество, спасшее человеческие жизни. Это – настоящие украинские герои, которые достойны уважения каждого!" — написал нардеп на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Абхазии погибла шестилетняя одесситка.