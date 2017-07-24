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    Фотоленты

    Крушение самолета на Прикарпатье: неудачная посадка на пастбище

    (обновлено: )89
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    Полиция Прикарпатья
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    Полиция Прикарпатья
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    Полиция Прикарпатья
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    Полиция Прикарпатья
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    Полиция Прикарпатья
    Полиция Прикарпатья
    Полиция Прикарпатья
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    Полиция Прикарпатья
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    Полиция Прикарпатья
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    Полиция Прикарпатья

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    Самолет марки СЕSSNA (модель 182Р) перевернулся между селами Корнич и Королевка в Ивано-Франковской области, сообщают местные СМИ.

    Пассажирский самолет сел в аэропорту Денвера с горящим двигателем. Видео
    Канал Flere Videore на Youtube
    Пассажирский самолет сел в аэропорту Денвера с горящим двигателем

    Как пишет "Фиртка", инцидент произошел накануне, когда пилот воздушного судна в связи с техническими неисправностями самолета решил осуществить его посадку на пастбище.

    "На борту воздушного судна находились 4 пассажира. Осуществляя посадку на пастбище, во время пробега колес воздушного судна по травяному покрытию, передняя стойка шасси совершил заезд в ров, в результате чего произошло опрокидывание самолета", — говорится в сообщении издания.

    В результате инцидента пассажир и пилот с телесными повреждениями госпитализированы, еще один пассажир после оказания медпомощи был отпущен домой.

    Подробности ЧП выясняются.

    Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на озеро Байкал.

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