Порошенко наградил украинца, вслепую посадившего самолет в Стамбуле

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко отметил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова — пилота на рейсах одной из турецких компаний, который спас жизни пассажиров в Стамбуле во время опасного приземления, сообщает пресс-служба главы государства.

"(Акопов) в чрезвычайно сложных погодных условиях спас жизни 121 пассажира и 6 членов экипажа, безупречно выполнив посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк", — говорится в пресс-службе главы государства.

Президент нагородив українського льотчика, який врятував життя пасажирів у турецькому Стамбулі https://t.co/ZyP2WLVeA9 pic.twitter.com/eQJsUXrP9b — APU (@APUkraine) July 29, 2017

В указе, подписанном президентом, отмечается, что украинец отмечен высокой государственной наградой за "мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, и высокий профессионализм".

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Ранее сообщалось, что украинский пилот Александр Акопов посадил самолет со 121 пассажиром на борту практически вслепую, поскольку авиалайнер пострадал из-за непогоды.