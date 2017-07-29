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    Общество

    Порошенко наградил украинца, вслепую посадившего самолет в Стамбуле

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    В указе, подписанном президентом, отмечается, что украинец отмечен высокой государственной наградой за "мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, и высокий профессионализм".
    Украинские пилоты вслепую посадили побитый градом самолет
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    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко отметил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова — пилота на рейсах одной из турецких компаний, который спас жизни пассажиров в Стамбуле во время опасного приземления, сообщает пресс-служба главы государства.

    "(Акопов) в чрезвычайно сложных погодных условиях спас жизни 121 пассажира и 6 членов экипажа, безупречно выполнив посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк", — говорится в пресс-службе главы государства.

    В указе, подписанном президентом, отмечается, что украинец отмечен высокой государственной наградой за "мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, и высокий профессионализм".

    Смотрите также: Герои Турции. Как украинский экипаж вслепую посадил самолет в Стамбуле

    Ранее сообщалось, что украинский пилот Александр Акопов посадил самолет со 121 пассажиром на борту практически вслепую, поскольку авиалайнер пострадал из-за непогоды.

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