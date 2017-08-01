Дневное табу. В Киеве из-за жары запретили въезд грузовиков

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха, говорится в сообщении Киевской горадминистрации.

"С 10:00 до 22:00 в связи с повышением температуры воздуха до +28°С вводится ограничение движения на улично-дорожной сети Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", — сообщают в КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

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На 2−3 августа синоптики обещают жару на большей части территории Украины — воздух прогреется до 35−37°.