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    Дневное табу. В Киеве из-за жары запретили въезд грузовиков

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    Украина: жара наступает (127)

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    В связи с повышением температуры воздуха до +28°С вводится ограничение движения по Киеву для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
    Новый архитектурно-дорожный знак Киев
    УНИАН

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха, говорится в сообщении Киевской горадминистрации.

    "С 10:00 до 22:00 в связи с повышением температуры воздуха до +28°С вводится ограничение движения на улично-дорожной сети Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", — сообщают в КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

    Смотрите также: Знойное лето: как выжить в жару

    На 2−3 августа синоптики обещают жару на большей части территории Украины — воздух прогреется до 35−37°.

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