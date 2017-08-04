Столкновение маршрутки с грузовиком в Луцке. Кадры с места ЧП

Более 10 человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса с пассажирами в Луцке Волынской областии, сообщают местные СМИ.

ДТП произошло в пятницу на улице Ковельской на мосту между спиртзаводом и госпиталем.

"В автобусе находилось около 15 пассажиров, среди них были дети. После столкновения на службу 103 поступило несколько вызовов, и 8 карет бригады скорой забрали всех присутствующих в маршрутке", — пишут "Волынские новости".

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Запорожье на улице Украинской произошло ДТП при участии трех автомобилей.