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    Фотоленты

    Столкновение маршрутки с грузовиком в Луцке. Кадры с места ЧП

    (обновлено: )107
    ДТП в Луцке
    ДТП в Луцке
    ДТП в Луцке
    ДТП в Луцке
    ДТП в Луцке
    ДТП в Луцке
    ДТП в Луцке
    ДТП в Луцке
    ДТП в Луцке
    ДТП в Луцке
    ДТП в Луцке
    volynnews.com
    ДТП в Луцке
    ДТП в Луцке
    volynnews.com
    ДТП в Луцке
    volynnews.com
    ДТП в Луцке
    volynnews.com
    ДТП в Луцке
    volynnews.com
    ДТП в Луцке
    volynnews.com
    ДТП в Луцке
    volynnews.com
    ДТП в Луцке
    volynnews.com
    ДТП в Луцке
    volynnews.com

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    ДТП в Луцке

    Более 10 человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса с пассажирами в Луцке Волынской областии, сообщают местные СМИ.

    Авария на Moto Open Fest 2017
    Канал MostVideo.TV в Youtube
    Жуткое ДТП на мотофестивале в Киеве: момент аварии

    ДТП произошло в пятницу на улице Ковельской на мосту между спиртзаводом и госпиталем.

    "В автобусе находилось около 15 пассажиров, среди них были дети. После столкновения на службу 103 поступило несколько вызовов, и 8 карет бригады скорой забрали всех присутствующих в маршрутке", — пишут "Волынские новости".

    Обстоятельства инцидента выясняются.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье на улице Украинской произошло ДТП при участии трех автомобилей.

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