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    В Золотоноше на ж/д переезде перевернулся грузовик

    (обновлено: )56
    Грузовой автомобиль ГАЗ-3309 перевернулся в результате отказа тормозов. Спасатели, чтобы предотвратить пожар, оперативно смыли горюче-смазочные материалы, которые разлились из топливной системы автомобиля.
    В Золотоноше на ж\д переезде перевернулся грузовик
    ck.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. На железнодорожном переезде под Золотоношей Черкасской области в результате отказа тормозов перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ-3309, перевозивший рапс, сообщает ГСЧС.

    "В результате происшествия, водитель получил травмы и был бригадой "скорой медицинской помощи" срочно госпитализирован в Золотоношскую центральную больницу. С помощью инженерной техники убрали рассыпанный рапс, а автомобиль снят с железнодорожных путей. Спасатели, чтобы предотвратить возгорание на месте происшествия, смыли горюче-смазочные материалы, которые разлились из топливной системы автомобиля", — сообщает подробности ГСЧС.

    ck.dsns.gov.ua
    В Золотоноше на ж\д переезде перевернулся грузовик

    Дорожно-транспортное происшествие на движении поездов не отразилась, поскольку произошла на резервной пути.

    Ранее сообщалось, что в Днепре на проспекте Сергея Нигояна возле станции Метростроителей перевернулась фура, груженная металлоломом.  Как рассказал водитель, тормоза не справились с весом груженой машины и отказали.

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