КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. На железнодорожном переезде под Золотоношей Черкасской области в результате отказа тормозов перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ-3309, перевозивший рапс, сообщает ГСЧС.

"В результате происшествия, водитель получил травмы и был бригадой "скорой медицинской помощи" срочно госпитализирован в Золотоношскую центральную больницу. С помощью инженерной техники убрали рассыпанный рапс, а автомобиль снят с железнодорожных путей. Спасатели, чтобы предотвратить возгорание на месте происшествия, смыли горюче-смазочные материалы, которые разлились из топливной системы автомобиля", — сообщает подробности ГСЧС.

ck.dsns.gov.ua В Золотоноше на ж\д переезде перевернулся грузовик

Дорожно-транспортное происшествие на движении поездов не отразилась, поскольку произошла на резервной пути.

Ранее сообщалось, что в Днепре на проспекте Сергея Нигояна возле станции Метростроителей перевернулась фура, груженная металлоломом. Как рассказал водитель, тормоза не справились с весом груженой машины и отказали.