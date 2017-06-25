Под Луганском перевернулся автобус с пассажирами, пострадали 12 человек

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси марки Mersedes-Benz "Спринтер" случилось на трассе Беловодск — Станица Луганская в Луганской области в районе поселка Нижняя Ольховая, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел утром 25 июня. Водитель маршрутного такси съехал с трассы и перевернулся, в результате чего пострадали 12 человек, из которых двое детей — 14 и 2,9 лет.

На место происшествия сразу прибыли спасатели 24 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области, которые помогли освободиться пассажирам из маршрутного такси и передали их медицинским работникам.

Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП.

Ранее сообщалось, что в центре Харькова произошло ДТП с участием двух дорогих иномарок. Водитель BMW 745 ехал по проспекту Науки со стороны центра в крайнем правом ряду и хотел повернуть на улицу Культуры, когда в боковую часть авто врезался внедорожник Mercedes ML.