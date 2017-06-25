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    Под Луганском перевернулся автобус с пассажирами, пострадали 12 человек

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    Согласно информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, водитель маршрутного такси съехал с трассы и перевернулся, в результате чего пострадали 12 человек, из которых двое детей.
    В Луганской области автобус с пассажирами съехал с трассы и перевернулся
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси марки Mersedes-Benz "Спринтер" случилось на трассе Беловодск — Станица Луганская в Луганской области в районе поселка Нижняя Ольховая, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    Инцидент произошел утром 25 июня. Водитель маршрутного такси съехал с трассы и перевернулся, в результате чего пострадали 12 человек, из которых двое детей — 14 и 2,9 лет.

    На место происшествия сразу прибыли спасатели 24 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области, которые помогли освободиться пассажирам из маршрутного такси и передали их медицинским работникам.

    Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП.

    Ранее сообщалось, что в центре Харькова произошло ДТП с участием двух дорогих иномарок. Водитель BMW 745 ехал по проспекту Науки со стороны центра в крайнем правом ряду и хотел повернуть на улицу Культуры, когда в боковую часть авто врезался внедорожник Mercedes ML.

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