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    В Забайкалье из-за опрокидывания автобуса погибли 10 человек, 41 ранен

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    По информации МВД РФ, в 23.55 по местному времени (17:55 по Киеву) на трассе Чита-Иркутск произошло опрокидывание пассажирского автобуса, в котором находилось 50 пассажиров. По предварительной информации, десять пассажиров погибло.
    В Забайкалье из-за опрокидывания автобуса погибли 10 человек, 41 ранен
    МЧС РФ

    МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края погибли десять человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Забайкальскому краю.

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    "В 23.55 по местному времени (17:55 по Киеву) на трассе Чита-Иркутск произошло опрокидывание пассажирского автобуса, в котором находилось 50 пассажиров. По предварительной информации, десять пассажиров погибло. На месте работают экипажи ГИБДД, выясняются обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    В результате ДТП в Забайкалье пострадал 41 человек, состояние 34 из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, сообщил официальный представитель Минздрава России Олег Салагай.

    "В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае пострадал 51 человек. Десять чел погибли в результате полученных травм… К настоящему моменту с места ДТП эвакуированы 34 человека. Их состояние оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое", — сказал он.

    Салагай также отметил, что сейчас прорабатывается вопрос эвакуации нескольких пострадавших в Читу. Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила профильным федеральным специалистам оказать помощь региональным коллегам в определении тактики лечения пострадавших.

    Ранее сообщалось, что в результате ДТП в японской префектуре Аити погиб один человек, более 20 получили ранения. Движение по автомагистрали в районе ДТП было перекрыто.

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