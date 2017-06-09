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    Восемь лет за смертельное ДТП: экс-сотрудник МВД получил срок

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    Государственным обвинителем, несмотря на попытки обвиняемого избежать уголовной ответственности, имитируя психические расстройства, доказана вина злоумышленника в совершении уголовного преступления.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура Киевской области доказала вину бывшего сотрудника Главного управления МВД в Украине Киевской области в совершении смертельного ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

    Согласно информации, в апреле 2014 года бывший работник Главного управления МВД Украины в Киевской области, двигаясь по автодороге Кременец — Белая Церковь — Ржищев, находясь в правом ряду, выполняя поворот налево, столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП два пассажира микроавтобуса от полученных травм скончались и трое пассажиров получили телесные повреждения средней тяжести.

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    "Государственным обвинителем, несмотря на попытки обвиняемого избежать уголовной ответственности, имитируя психические расстройства, доказана вина злоумышленника в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц) УК Украины. Белоцерковским городским судом виновник смертельного ДТП приговорен к реальной мере наказания", — сообщили в прокуратуре.

    Свою вину обвиняемый не признавал, его защитники внесли апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

    Однако злоумышленник повторно признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Уже во время судебного рассмотрения в новом составе суда обвиняемый признал свою вину. По результатам судебного разбирательства, учитывая признание вины обвиняемым, злоумышленник приговорен к 8 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

    Ранее сообщалось, что на Ивановском мосту в Одессе автомобиль BMW на большой скорости врезался в столб, от чего машину буквально разорвало пополам. По информации местной полиции, водитель машины был госпитализирован, а пассажир погиб на месте.

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