Смертельное ДТП на мосту Патона в Киеве. Момент аварии

В Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист. ДТП произошло во вторник на въезде на мост Патона.

"Пилот с пассажиром на высокой скорости вылетели с дороги в отбойник и полетели на встречку в автомобиль Daewoo. Один, 19 лет, погиб мгновенно. Второй в тяжелом состоянии срочно госпитализирован в реанимацию 17 больницы", — сообщает "ДТП.kiev" на своей странице Facebook.

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Позже в сети появилось видео момента смертельной аварии. На ролике видно, что и водитель мотоцикла, и его пассажир были без шлемов.

Напомним, в результате ДТП, произошедшего в Киеве у метро "Левобережная" на только что отремонтированной к Евровидению развязке, повреждена опора моста, по которому курсируют поезда метрополитена.