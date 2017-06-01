ДТП под Черниговом: поезд "разорвал" автомобиль

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В результате столкновения поезда и легкового автомобиля погиб водитель "легковушки", сообщает пресс-служба Нацполиции в четверг.

"Вчера в Носовском районе Черниговской области автомобиль "Запорожец" протаранил на железнодорожном переезде шлагбаум и выехал на красный свет светофора, где был сбит проезжающим поездом "Санкт-Петербург — Киев".(…) Правоохранители установили, что 74-летний мужчина на автомобиле "Запорожец" протаранил шлагбаум на регулируемом железнодорожном переезде и остановился прямо на путях, где в то время в направлении столицы ехал поезд "Санкт-Петербург — Киев". Водитель легковушки погиб на месте, а поезд остановился почти за 1 километр от места происшествия", — сообщает подробности полиция.

cn.npu.gov.ua ДТП при участии поезда и автомобиля в Черниговской области

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее сообщалось, что на Ивановском мосту в Одессе автомобиль BMW на большой скорости врезался в столб, от чего машину буквально разорвало пополам. По информации местной полиции, водитель машины был госпитализирован, а пассажир погиб на месте.