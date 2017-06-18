На месте аварии с пассажирским автобусом из Донецка под Ростовом, 4 погибших

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" по факту крупного ДТП с участием двух автобусов в Ростовской области, число пострадавших увеличилось до 30 человек, сообщила РИА Новости представитель ГУ МВД РФ по региону Наталья Устименко.

"Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", число пострадавших увеличилось до 30 человек, четыре человека погибли", — пояснила Устименко.

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Ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону заявили, что в данный момент виновник аварии не установлен, ведется расследование. По словам представителя полиции, автобусы столкнулись на перекрестке. Один из них находился на главной, а другой — на второстепенной дороге. По информации источника агентства, один автобус следовал по маршруту Донецк — Ростов-на-Дону, второй — из Александровки в Курган (Матвеево-Курганский район).

Следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой следствием будет принято процессуальное решение. Временно исполняющий обязанности главы УГИБДД по Ростовской области Алексей Токин поручил проверить компании, которым принадлежат попавшие в ДТП автобусы.