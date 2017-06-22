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    Происшествия

    ДТП в центре Харькова: трое пострадавших и разрушенный вход в метро

    (обновлено: )419
    Удар был такой силы, что легковушка снесла забор и влетела в конструкцию выхода из метрополитена,тогда как у второго автомобиля отвалилось колесо.
    Последствия ДТП в Харькове
    ГУ НП в Харькове

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В среду вечером в центре Харькова произошло ДТП с участием двух дорогих иномарок, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

    Инцидент произошел около 22:00 в районе станции метро "Научная". По информации правоохранителей, водитель BMW 745 ехал по проспекту Науки со стороны центра в крайнем правом ряду и хотел повернуть на улицу Культуры, когда в боковую часть авто врезался внедорожник Mercedes ML.

    ГУ НП в Харькове
    Последствия ДТП в Харькове

    Удар был такой силы, что легковушка снесла забор и влетела в конструкцию выхода из метрополитена, а у второго автомобиля отвалилось колесо.

    В результате столкновения пострадали водитель и пассажир BMW, а также водитель Mercedes. Всех пострадавших госпитализировали.

    ГУ НП в Харькове
    Последствия ДТП в Харькове

    Ранее в Голосеевском районе Киева автомобиль BMW сбил женщину насмерть и скрылся. От удара женщину отбросило на 40 метров, от полученных травм она скончалась на месте.

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