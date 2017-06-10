Автомобиль влетел в лобовое стекло туристического автобуса в Японии

Кадр из видео канала 日本ニュース на Youtube

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости Украина. В результате ДТП в японской префектуре Аити погиб один человек, более 20 получили ранения, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местное пожарное управление.

Инцидент произошел утром в субботу, около 07.30 по местному времени, на скоростной магистрали Томэй.

По предварительной информации, туристический автобус, в котором находились около 40 пассажиров, столкнулся с автомобилем. Погиб один человек, более 20 пострадавших доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

В настоящее время движение по автомагистрали в районе ДТП перекрыто. Полиция пытается установить причину аварии.

Напомним, 28 мая в результате ДТП с участием автомобиля Volkswagen Golf, которое произошло в Новой Одессе Николаевской области, погибли водитель и пассажир.