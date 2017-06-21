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    Во время учений в Японии перевернулся танк, есть погибший - СМИ

    (обновлено: )12310
    В танке находилось четверо военных. Когда он перевернулся, один из военнослужащих оказался зажатым между танком и землей. Офицера доставили в больницу, где была подтверждена его смерть.
    Скорая в Японии. Архивное фото
    Wikimedia.org

    ТОКИО, 21 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Несчастный случай произошел в среду на полигоне японского острова Хоккайдо во время учений сухопутных сил самообороны, когда задействованный в них танк перевернулся, а находившийся в нем военнослужащий погиб, сообщает телеканал NHK.

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    Всего, по данным телеканала, в танке находилось четверо военных. Когда он перевернулся, один из военнослужащих оказался зажатым между танком и землей.

    Офицера доставили в больницу, где была подтверждена его смерть. Остальные его сослуживцы не пострадали.

    В учениях на Хоккайдо принимали участие около 20 танков. Проводится расследование причин инцидента.

    Напомним, двое британских военнослужащих погибли в результате инцидента на полигоне в Уэльсе.

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