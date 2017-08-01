В ДНР более семи часов удерживали водителя грузовика ОБСЕ

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине заявляют о нарушении их права на свободу передвижения на территории, подконтрольной самопровозглашенной ДНР, где несколько часов удерживался их грузовик с оборудованием для камер наблюдения.

"ДНР" препятствует свободе передвижения ОБСЕ. Водителя и грузовик с оборудованием для камеры ОБСЕ удерживают более 7 часов в Оленовке", — говорится в публикации миссии в микроблоге Twitter.

«ДНР» препятствует свободе передв. #ОБСЕ. Водителя и грузовик с оборудованием для камеры #ОБСЕ удерживают 7+ часов в Оленовке. #SupportSMM — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 августа 2017 г.

​Вместе с тем в сообщениях отмечается, что транспорт с техникой все же смог проехать в населенный пункт, однако наблюдатели считают задержание "нарушением минских соглашений и мандата ОБСЕ".

"Стороны обязаны соблюдать минские соглашения и мандат СММ ОБСЕ, в частности, допускать мониторинг с использованием технических средств", — добавили в миссии.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.