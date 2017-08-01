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    В ДНР более семи часов удерживали водителя грузовика ОБСЕ

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    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине заявляют о нарушении их права на свободу передвижения на территории, подконтрольной самопровозглашенной ДНР, где несколько часов удерживался их грузовик с оборудованием для камер наблюдения.

    "ДНР" препятствует свободе передвижения ОБСЕ. Водителя и грузовик с оборудованием для камеры ОБСЕ удерживают более 7 часов в Оленовке", — говорится в публикации миссии в микроблоге Twitter.

    ​Вместе с тем в сообщениях отмечается, что транспорт с техникой все же смог проехать в населенный пункт, однако наблюдатели считают задержание "нарушением минских соглашений и мандата ОБСЕ".

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    "Стороны обязаны соблюдать минские соглашения и мандат СММ ОБСЕ, в частности, допускать мониторинг с использованием технических средств", — добавили в миссии.

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    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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