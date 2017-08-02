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    Происшествия

    ДТП на Волыни: водитель грузовика "влетел" в группу подростков

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    Виновник ДТП, в результате которого погибли две девушки-подростка, скрылся с места аварии. Его разыскивают правоохранительные органы.
    Оформление ДТП. Архивное фото
    ГУ НП в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В ночь на вторник в селе Прилесное Маневицкого района Волынской области грузовик "MAN" вылетел на тротуар и сбил троих подростков.

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    За рулем транспортного средства находился 42-летний житель райцентра Маневичи. По предварительной информации, управляя транспортным средством, он не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов.

    Вследствие наезда девушки 16 и 17 лет погибли на месте. Еще одного молодого человека госпитализировали. Водитель скрылся с места ДТП, оставив автомобиль на месте происшествия, сообщает ВолыньНьюз со ссылкой на Волынскую полицию.

    Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Львов — Радехов, во вторник попал в ДТП на трассе Киев — Чоп возле села Гамалеевка возле Львова, в результате которого погиб водитель, еще два пассажира пострадали. Автобус выехал на встречную полосу и врезался в отбойник.

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