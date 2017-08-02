ДТП на Волыни: водитель грузовика "влетел" в группу подростков

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В ночь на вторник в селе Прилесное Маневицкого района Волынской области грузовик "MAN" вылетел на тротуар и сбил троих подростков.

За рулем транспортного средства находился 42-летний житель райцентра Маневичи. По предварительной информации, управляя транспортным средством, он не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов.

Вследствие наезда девушки 16 и 17 лет погибли на месте. Еще одного молодого человека госпитализировали. Водитель скрылся с места ДТП, оставив автомобиль на месте происшествия, сообщает ВолыньНьюз со ссылкой на Волынскую полицию.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Львов — Радехов, во вторник попал в ДТП на трассе Киев — Чоп возле села Гамалеевка возле Львова, в результате которого погиб водитель, еще два пассажира пострадали. Автобус выехал на встречную полосу и врезался в отбойник.