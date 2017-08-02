ДТП в Одессе: женщину сбили на пешеходном переходе

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В Одессе на углу улиц Днепропетровская дорога и Академика Заболотного водитель автомобиля "Волга" на пешеходном переходе сбил женщину.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и "скорая помощь". Пострадавшая женщина госпитализирована, сообщает odessa.net.ua.

Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Львов — Радехов, во вторник попал в ДТП на трассе Киев — Чоп возле села Гамалеевка возле Львова, в результате которого погиб водитель, еще два пассажира пострадали. Автобус выехал на встречную полосу и врезался в отбойник.