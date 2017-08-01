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    ДТП у монастыря под Лубнами: мать погибла, ребенок в реанимации

    (обновлено: )131
    Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Полтавской области, на перекрестке автодороги Киев — Харьков — Довжанский и автодороги Лубны — Мгар столкнулись автомобили Honda Accord и Chevrolet Aveo.
    ДТП у монастыря
    pl.npu.gov.ua

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина.  Дорожно-транспортное происшествие под Лубнами в Полтавской области, произошедшее в понедельник, унесло жизнь 30-летней женщины, а за спасение ее четырехлетней дочери борются врачи.

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    Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Полтавской области, на перекрестке автодороги Киев — Харьков — Довжанский и автодороги Лубны — Мгар столкнулись автомобили Honda Accord и Chevrolet Aveo.

    За рулем последнего ехал 31-летний житель Лубенского района. Водителем второго автомобиля оказался 27-летний житель Запорожья, который направлялся в Киев.
    Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу.

    Как уточняет "Знай", трагедия произошла неподалеку от одного из самых известных в Украине монастырей – Мгарского Спасо-Преображенского.

    По факту аварии открыли уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и виновников ДТП.

    Ранее сообщалось, что в Киеве, на Виноградаре, на пересечении улиц Гречко и Северо-Сырецкой, 31 июля водитель не справился с управлением и влетел в толпу людей.

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