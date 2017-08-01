ДТП в Днепропетровской области: полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся

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КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В городе Новомосковск Днепропетровской области полицейский на личном автомобиле сбил насмерть пешехода, сообщает пресс-служба прокуратуры региона 1 августа.

"29 июля 2017 года, около 23:00, работник полиции, управляя личным автомобилем в г. Новомосковск совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате полученных травм пострадавший погиб. Сейчас полицейского задержан; решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – рассказали в прокуратуре.

Уголовное производство начато по ч.2 ст.286 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харькове сотрудники полиции остановили сына депутата Харьковского областного совета, экс-депутата Верховной Рады Олега Каратуманова — Дмитрия, который находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии.