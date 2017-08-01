Смертельное ДТП возле Львова: пассажирский автобус влетел в отбойник

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Львов — Радехов, во вторник попал в ДТП на трассе Киев — Чоп возле села Гамалеевка возле Львова, в результате которого погиб водитель, еще два пассажира пострадали.

Авария произошла в 13:25, пишет Zaxid.net.

По неизвестным причинам автобус выехал на встречную полосу и врезался в отбойник, который пробил салон автобуса, сказано в сообщении.

Пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская сообщила изданию, что, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что "водителю стало плохо".

"Он (водитель автобуса — Ред.) не справился с управлением и въехал в отбойник. Сам водитель скончался на месте. Во время экспертизы еще выяснят, произошло ли это в результате ДТП или из-за того, что ему стало плохо. Также врачи осматривают двух пассажиров автобуса — мужчину и женщину", — добавила она.

В июле в Черновцах произошло ДТП с участием граждан Молдовы. На улице Галицький Шлях столкнулись микроавтобус Mersedes Sprinter и рейсовый автобус Van Hool. Погиб один человек.