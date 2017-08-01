Смертельное ДТП в Черновицкой области: пешехода разорвало пополам

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 31 июля, в Черновицкой области, недалеко от поселка городского типа Красноильск, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Dtp.kiev на своей странице в Facebook, 19-летний водитель на Audi A6, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости влетел в пешехода. Удар был настолько мощный, что человека просто разорвало пополам.

Приехавшие на место происшествия правоохранители подтвердили повышенный уровень алкоголя в крови водителя. Сейчас выясняются все обстоятельства и подробности жуткой аварии.

Напомним, в Харькове сотрудники полиции остановили сына депутата Харьковского областного совета, экс-депутата Верховной Рады Олега Каратуманова — Дмитрия, который находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии.