Призрак бродит по ВСУ, призрак суицида

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Второго апреля военнослужащий второго механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады попытался самовольно оставить расположение части в районе Попасной. При перемещении вблизи воинской части солдат подорвался на "растяжке", установленной своими же сослуживцами, в результате чего потерял обе ноги. Но об этом и подобных происшествиях не рассказывают дикторы АТО, при том что и эти потери заносятся в статистику погибших. Ведь населению не обязательно знать, что боец погиб не в результате обстрела или боя. А в то же время основные потери украинской армии — небоевые. И с этим вот уже несколько лет, ничего не может сделать Минобороны.

Губит бойцов не пуля…

По данным министерства в украинской армии в 2016 году в боях погибли 211 военнослужащих, а не в боях — 256. Из них 63 совершили самоубийства, болезнь унесла 58 бойцов. 39 украинских силовиков погибли вследствие неосторожного обращения с оружием, еще 30 были убиты своими сослуживцами, 29 смертей квалифицированы как несчастные случаи. Кроме того, 18 человек погибли в ДТП, 10 смертельно отравились (алкоголем, наркотическими веществами и другим), 5 – другие случаи, 4 – нарушение мер безопасности. А летом прошлого года военный прокурор Анатолий Матиос рассказывал, что с начала АТО, с 2014 года, от небоевых армия потеряла 1 294 бойцов.

"Никто не озвучивает ежедневные безвозвратные потери — небоевые и санитарные. Причина — застой на месте, социальные проблемы контингента призванного, а не контрактного, пьянство, злоупотребление — не в значительной степени — наркотическими средствами, неуставные отношения, неосторожность с оружием, плохое состояние здоровья, увечья и ДТП", — отметил на телеканале "112 Украина" Матиос.

Всего же, по словам прокурора, с начала АТО в ДТП погибли 112 человек, отравлений, в том числе наркотиками, алкоголем было зафиксировано 96 случаев;

— самоубийств — 259 случаев,

— умышленных убийств — 121 случай,

— несчастных случаев: увечий, травматизма — 148 случаев,

— нарушений правил пожарной безопасности, обращения с оружием и боеприпасами — 111 случаев,

— нарушение мер безопасности — 40 случаев,

— 405 бойцов погибли от заболеваний.

Самоубийцы по призыву

Сегодня же, каждая пятая небоевая потеря среди военнослужащих — самоубийство. И суициды продолжаются.

Вечером 16 февраля в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение о том, что в поезде Мариуполь – Львов, который прибыл на станцию "Запорожье-1" обнаружено военнослужащего 1974 года рождения, жителя Полтавской области. Нашли его с огнестрельным ранением головы. Он не умер в поезде, а был доставлен в больницу, где и скончался. По предварительной информации и свидетельствам граждан, которые ехали вместе с ним, ранения сделал он себе сам после телефонного разговора с родственниками.

В Кропивницком совершил самоубийство боец третьего отдельного полка спецназначения 29-летний Евгений Новоселов — мужчина повесился в местном парке. Он собирался ехать на восток на ротацию. Утром как раз должен был получить оружие. У Евгения остались жена и трехлетний сын. Причины самоубийства неизвестны.

В харьковском военном госпитале покончил жизнь самоубийством 32-летний боец 92-й отдельной механизированной бригады. Его обнаружили с ножевым ранением в горло. Боец прибыл в госпиталь на реабилитацию в связи с полученными осколочными ранениями. Они не были критическими, но мужчина находился в удрученном состоянии. В итоге он закрылся в одной из кабинок туалета и нанес себе ножевое ранение горла. Спасти бойца не удалось.

К сожалению, из-за плохого отбора в ряды ВСУ попадают алкоголики, наркозависимые и психически больные люди. По мнению психолога Татьяны Степовой, именно алкоголь, наркотики или же психическое заболевание может спровоцировать бойца покончить жизнь самоубийством.

"Для этого достаточно небольшого толчка, как-то семейные проблемы, ссора с близкими, непонимание с их стороны. Депрессия из-за долгой разлуки с родственниками, проблемы на службе, недопонимание руководства или же ссора с однополчанами. Любой психотравмирующий фактор может подтолкнуть к самоубийству, в том числе и гибель друга. Но все усугубляет употребление алкоголя или наркотических средств, в том числе и антидепрессантов и не выявленные при отборе проблемы с психикой, а так же отсутствие психологической помощи в войсках, как во время службы, так и после ее окончания, так как есть категория тех, кто сводят счеты с жизнью уже после службы", — отмечает Татьяна Степова.

Если сегодня ничего не делать, то количество самоубийств в украинской армии будет увеличиваться.