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    Киев

    Появились подробности из гостиницы в Киеве, где мужчина угрожает суицидом

    (обновлено: )12410
    По данным СМИ, мужчина якобы был в консульстве Канады, и "чем-то его там расстроили". Точной информации о нем нет. Сообщается, что в гостиницу "Крещатик" он въехал по паспорту гражданина Канады.
    Мужчина угрожает самоубийством в Киеве, 17 августа 2017
    facebook.com/mykhailo.omelian

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Мужчина, который угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева, требует, чтобы полиция покинула номер, и тогда он вернется обратно, сообщает "Страна".

    "Мужчину зовут Тимур. По виду ему около 40 лет. Он вчера въехал в 205 номер гостиницы "Крещатик" по паспорту гражданина Канады. О себе дебошир заявил, что родом из Донецка и просит привести к нему кого-либо из консульства России. Говорит, что никому не доверяет и боится, что его убьют", — говорится в сообщении.

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    Издание пишет со ссылкой на правоохранителей, что мужчина якобы накануне был в консульстве Канады, и "чем-то его там расстроили".

    "Номер мужчины обыскивает полиция. Он требует, чтобы полиция оставила номер, и тогда он залезет обратно". 

    Ранее в СМИ появились фотографии мужчины, который угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик". Сообщалось, что мужчина является россиянином и требует встречи с генконсулом РФ. Он периодически курит и общается с работниками отеля.

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