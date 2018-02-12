Киевская налоговая надеется взыскать с водителей 72 миллиона

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киеве задолженность водителей по транспортному налогу по состоянию на февраль 2018 года превысил 72 млн гривен, сообщила начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмила Демченко.

"По состоянию на начало февраля 2018 в столице долг по транспортному налогу с физических лиц составляет 72,4 млн гривен, в том числе 22,3 млн гривен – долг, возникший в течение 2017 года", – слова Демченко приводятся на сайте киевского управления ГФС.

По ее словам, в 2017 году зарегистрировали налоговый залог по транспортному налогу с 1 321 должника на сумму 66,1 млн гривен, а это 91,2% от общей суммы налогового долга.

В Украине плательщиками транспортного налога являются, в частности, физические лица, владельцы зарегистрированных собственных легковых автомобилей, которые стали объектами налогообложения. Это транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года.

Ставка налога устанавливается в расчете на календарный год в размере 25 тысяч гривен за каждый легковой автомобиль, который является объектом налогообложения

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе выяснить причины резкого роста цен на топливо в стране.