Хозяйке на заметку. Как оформить страховку ОСАГО через интернет

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Оформить полис ОСАГО можно будет через интернет. Это стало возможным со среды, 7 февраля, ведь вступило в силу соответствующее распоряжение Нацкомфинуслуг. Работает это так: заявка с указанием всех необходимых для заключения договора данных подается через сайт страховой компании. На их основе страховщик рассчитывает цену договора и формирует окончательное предложение для клиента. После поступления оплаты полис автоматически регистрируется в базе данных Моторного транспортного страхового бюро Украины, а клиент получает на свою электронную почту подтверждение страхования своей ответственности перед третьими лицами. Электронный полис можно хранить в телефоне или распечатать.

Подробнее о том, как это будет работать, рассказал вице-президент страховой компании "АХА Страхование" Максим Межебицкий в эфире радиостанции Голос Столицы.

Оцените своевременность этого решения.

— Да, я подтверждаю, с сегодняшнего дня мы начали продавать полисы в электронном виде и сегодня ночью даже оформили первый реальный страховой полис.

Как это будет работать?

— По сути, для водителей это то же самое, что купить электронный билет на самолет или электронный билет на поезд. Суть та же самая.

Знают ли об этом полицейские?

- Естественно, полиция должна знать, у полицейских даже уже на планшетах установлено окошко с возможностью зайти в централизованную базу Моторного бюро, чтобы проверить валидность полиса. Естественно, есть человеческий фактор и может кто-то злоупотребить своим положением, или поступить не так, как предусмотрено законом. На этот случай мы рекомендуем на первое время возить клиентам просто распечатанный бланк с собой, распечатанный полис.

Идет ли речь в таком случае о создании большой электронной базы?

— Речь идет не о создании, а о том, что эта база данных уже давно существует и ею пользуются все: и страхователи, и полицейские. Любой может зайти в эту базу данных и проверить валидность полиса.

Семь компаний прошло готовность к работе этой системы. Почему семь?

— Это техническая сложность, достаточно непросто интегрироваться и создать ІТ-инфраструктуру, для того чтобы была возможность выпускать электронный полис. Некоторые компании успели это сделать, некоторые компании в ближайшее время планируют. Некоторые также заняли выжидательную позицию, либо в связи с недостаточностью ресурсов, чтобы инвестировать в это направление, либо смотрят как это будет развиваться и потом присоединятся. То есть каждая компания для себя самостоятельно принимает решение.

Электронный полис по цене отличается от традиционного?

— Нет, на цену это никак не влияет. Хотя в перспективе, поскольку административные затраты у компании ниже на дистрибуцию такого полиса, это возможно отразится в положительном смысле на стоимости полиса. Но пока никакой разницы в цене нет, по крайней мере у нас в компании.

А насколько может отличаться цена?

— Есть два типа электронного полиса. Один — это тот, что приобретается полностью онлайн на сайте компании, и второй — это все агенты, все дистрибьюторы, банки и другие партнеры, которые продают, будут продавать не бумажный, а электронный полис. Если мы говорим о первом, то мы оцениваем это, как очень незначительную долю рынка, особенно первый год, это от 1% до 3-4% максимум удельный вес полисов. Это по опыту других стран. Но со временем, конечно, эта доля может расти и может вырасти до, например, в Прибалтике порядка 30% полисов выпускается онлайн, в Западной Европе еще больше. Трудно прогнозировать.

Есть ли защищенность этих полисов в Украине?

— Абсолютно. Все действия с точки зрения ІТ-секьюрити, защиты — централизованной базы данных Моторного бюро, хостинга и так далее — это все на высочайшем уровне.

Но речь ведь идет о том, что можно подать заявку онлайн, может ли тут все быть верифицировано?

— Мы не видим никаких проблем в этой связи. Какие риски вы имеете в виду?

Например, отсутствие электронной подписи у всех граждан Украины. Facebook Петра Порошенко США одобрили сотрудничество с Украиной по кибербезопасности

— Здесь не нужна никакая индивидуальная подпись. Клиент верифицирует свою подпись путем введения одноразового идентификатора, который получает по смс. Это то же самое, что происходит при покупке авиабилетов или электронных билетов.

Но речь ведь идет о документе. Действительно ли верификация идет с привязкой к номеру мобильного телефона?

— Да, генерируется буквенно-цифровая подпись, которая отправляется на телефон клиента, который он вводит, и тем самым подтверждает, что именно он подписывает данный полис.

А если человек потерял телефон?

— Если полис уже куплен, ничего менять или вносить не надо. Тут нет никаких рисков. Если полис куплен, дальше уже ничего верифицировать и сверять не надо. Полис куплен, он находится у клиента, он может проверить его валидность в централизованной базе данных. При необходимости каких-то изменений его персональных данных он может подъехать в компанию и что-то внести. Но в этом очень редко возникает потребность.

Насколько тут вероятны махинации?

— Здесь никаких махинаций в принципе невозможно. Раньше был риск того, что вы можете купить фальшивый бумажный полис, который просто в типографии кем-то не санкционировано изготовлен, продан и информация об этом полисе ни в какую централизованную базу данных не попала. То есть этот полис не работает. Сейчас этим в принципе нельзя будет воспользоваться при электронном полисе, потому что информация сразу же попадает в централизованную базу данных.

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Ранее гендиректор Ассоциации страхователей Украины Леонид Хорин заявил, что государство не следит за страховщиками, а они игнорируют требования ЕС.

А вице-президент страховой компании "АХА Страхование" Андрей Перетяжко в свою очередь отметил, что водители экономят на страховании, покупая фальшивые полисы.