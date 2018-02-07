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    Экономика

    Кабмин создает кредитное агентство для страхования рисков экспортеров

    (обновлено: )2503
    Торговый представитель страны Наталия Мыкольская отметила, что проектом предлагается создать частное акционерное общество "Экспортно-кредитное агентство".
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Кабмин Украины принял решение о создании экспортно-кредитного агентства, которое будет предоставлять страховые гарантии по договорам украинских экспортеров, следует из трансляции заседания правительства в интернете.

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    "Сегодня мы принимаем проект постановления о создании экспортно-кредитного агентства, который мы рассматриваем последовательным шагом в подготовительной работе к его запуску", — сказала замглавы минэкономики Украины, торговый представитель страны Наталия Мыкольская, представляя проект документа на заседании правительства, который впоследствии был принят.

    "Проектом предлагается создать частное акционерное общество "Экспортно-кредитное агентство" и поручить минэкономразвития обеспечить осуществление частного размещение акций этого общества, также мы утверждаем устав общества, положение о набсовете, о правлении, о ревизионной комиссии", — продолжила она.

    В свою очередь, первый вице-премьер Украины — глава минэкономики Степан Кубив уточнил, что экспортно-кредитное агентство будет заниматься страхованием, перестрахованием и предоставлением гарантий по договорам экспорта.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украине следует изменить модель экономики с сырьевого типа на создание добавленной стоимости внутри страны.

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